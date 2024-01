Accertamenti da parte della Polizia e dei Vigili del Fuoco alla stazione dei treni di Carpi a causa di un allarme bomba. L’intera stazione è stata evacuata in via precauzionale. Trenitalia Tper segnala che sono stati soppressi i treni 16999 da Rolo a Modena; il treno 22474 da Modena a Rolo e i treni 22410 e 22411. Sono stati messi a disposizione autobus sostitutivi. L’allarme è stato lanciato da una chiamata anonima ma pare che non vi siano riscontri. Sono comunque in corso accertamenti.