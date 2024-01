Nel video le interviste a Giulia Tosoni e Daniel Bund

Giulia Tosoni interpreta così “Albachiara” di Vasco Rossi, un’interpretazione in stile jazz, intima e delicata. Al pianoforte la accompagna Paolo De Matteis, il video-cartoon, un vero cortometraggio (in cui alla fine compare proprio Vasco), è di Daniel Bund, poliedrico artista, creativo anche per moda, design e oggetti, come i peluche.

Per i due artisti carpigiani, una coppia anche nella vita, il riferimento a Vasco non è, naturalmente, casuale. Daniel Bund lo ha addirittura trasformato in…cioccolata: per “Sciocolà Festival”, a ottobre a Modena, ha realizzato una tavoletta di cioccolato, di cui ogni quadratino raffigurava le canzoni più famose di Vasco.

E Giulia Tosoni ha realizzato un sogno…