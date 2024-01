Fino a mercoledì 17 gennaio rimane sospesa la circolazione stradale in via Morane, direzione periferia, all’altezza dell’incrocio con viale Gobetti e viale Don Minzoni, per consentire un intervento urgente di riparazione alla rete fognaria a cura di Hera.

I mezzi che percorrono strada Morane in direzione periferia vengono deviati su via Don Minzoni, da quest’ultima viene vietata la svolta a destra su via Morane, mentre da via Gobetti viene impedita la svolta a sinistra su via Morane. Per chi proviene dalla periferia lungo strada Morane in direzione centro, invece, all’altezza del cantiere è presente un restringimento che riduce da due a una le corsie all’incrocio.

Il limite massimo di velocità in prossimità dei lavori è di 30 chilometri orari.