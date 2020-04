I nuovi casi regionali di persone trovate positive al coronavirus sono oggi 342, di cui 45 nella provincia di Modena, circa il 40% in meno rispetto a ieri. Un calo incoraggiante ma sono stati anche effettuati meno test. Si dovrà attendere domani e poi i dati dei prossimi giorni per capire se il trend che si è mantenuto costante durante tutta la scorsa settimana fra i 4 e i 500 positivi giornalieri è davvero in calo o se il basso dato di oggi si rivelerà essere solo un’anomalia statistica come i 269 casi di martedì scorso. In calo sono anche i decessi. 51 quelli registrati oggi, 8 riguardano uomini e donne residenti nel modenese. L’unica provincia in doppia cifra nel numero delle vittime è Bologna che ne conta 13. Ad ora complessivamente in Regione il COVID ha mietuto 2.615 morti. Il capoluogo regionale segna anche il numero più alto di contagi con 93, solo due quelli trovati a Ferrara, 81 complessivamente in tutta la Romagna, bene anche le province occidentali: Piacenza, Parma e Reggio contano insieme 119 nuovi malati. Rispetto al trend dei giorni scorsi si nota una frenata nel saldo fra chi entra e chi esce dagli ospedali. Solo cinque posti si sono liberati nei reparti COVID regionali, 4 di questi riguardano le terapie intensive. Numeri positivi comunque quelli di oggi che però non rappresentano un campione statistico sufficiente per gioire. Già da domani vedremo se il calo sarà confermato.