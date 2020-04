Nel video l’intervista a Lorenzo Orsini, Musicista

Ragazzi studiate perché la cultura è importante: il messaggio ai giovani forse arriva più diretto e in maniera più efficace se a mandarlo è un altro giovane Lorenzo Orsini, in arte LolloG, artista modenese 19enne che sta cercando di emergere nel panorama musicale nazionale. Il giovane cantante ha registrato il suo nuovo singolo “Primavera” studio Take Away (lo stesso che ha lanciato Benji&Fede e tanti altri giovani artisti del panorama musicale recente) e ha anche spiegato il motivo per cui il nuovo pezzo s’intitola così. La canzone è disponibile dalla mezzanotte di oggi ed è legata a un bellissimo gesto di solidarietà: LolloG infatti ha deciso di devolvere tutto il ricavato della canzone in beneficenza a chi in questi mesi sta lottando contro il Coronavirus.