E’ deceduto ieri don Giancarlo Suffritti, sacerdote e storico parroco di Collegarola,. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Parroco molto noto in città per il suo grande impegno a favore delle persone tossicodipendenti, dei carcerati e delle persone in forte difficoltà. Nel 1978 aveva fondato la cooperativa L’Angolo per il recupero dei tossicodipendenti, fino al reinserimento sociale con progetti lavorativi, per arrivare all’ospitalità degli stranieri richiedenti asilo.