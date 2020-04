Ieri intorno all’una di notte i Carabinieri sono intervenuti per fermare un 31enne magrebino che stava tentando di rubare gli oggetti all’interno di una Mercedes a Sassuolo in zona Braida. I militari sono stati avvertiti da alcuni cittadini che avevano notato una persona armeggiare vicino alle auto parcheggiate in strada. L’uomo, che potrebbe essere l’autore di furti analoghi effettuati nella stessa zona, è stato fermato e trovato in possesso di un martello rompi vetro.