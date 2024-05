Nel video l’intervista a Franco Garretto, Delegato sovraintendenza Hyma dello stabile

Urla, scale e pareti imbrattate di sangue, tanta paura. Ormai il senso di insicurezza in chi vive all’interno del noto condominio di via delle Costellazioni è diventato una costante. L’ultimo episodio violento si è verificato la notte scorsa, intorno alle 2: una lite tra tunisini sfociata in una colluttazione e lanci di bottiglie, con un ferito, che ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e della Polizia di Stato. Il punto di vista dei semplici inquilini della palazzina, che pagano l’affitto, però è differente. Molti lamentano condizioni di vita sempre più degradanti, a partire dagli ascensori non funzionanti ormai da settimane che li costringono a fare quattordici piani di scale a piedi, nel timore di incontrare a ogni ora del giorno malintenzionati. Invitati da una residente a raggiungere il suo appartamento al dodicesimo piano, siamo stati bloccati dalla proprietà. Il suo racconto strozzato dalle lacrime restituirà la sensazione vissuta nello stabile.