Nel video l’intervista a Ivan Zaytsev, opposto Leo Shoes Modena Volley

E’ un 2020 fin qui immacolato quello della Leo Shoes Modena e di Perugia, che sabato a Casalecchio si affrontano nella semifinale di Coppa Italia forti di un filotto da gennaio a oggi in cui sono arrivate, per entrambe, solo vittorie. Ivan Zaytsev è uno che si esalta in sfide del genere e suona la carica in casa gialloblù. A novembre Perugia sfilò dalle mani di Modena la Supercoppa ai tie break, grazie alle giocate dei singoli e alle battute di Leon. Una sfida che Zaytsev raccoglie subito. La semifinale persa 3-0 12 mesi fa, sempre a Casalecchio con Perugia, fu uno dei punti più bassi della scorsa stagione, con qualche screzio fra il capitano gialloblù e i tifosi che sabato potranno essere l’uomo in più per Modena.