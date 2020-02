Nel video l’intervista a Jeremy Toljan, Difensore U.S. Sassuolo Calcio

Come terzino si sta affermando in maniera convincete ed è diventato uno dei punti fermi nella difesa del Sassuolo. Il laterale neroverde Jeremy Toljan, tedesco classe 1994, dopo un inizio difficile, complice anche un periodo necessario di ambientamento, sta trovando prestazioni di spessore, anche grazie all’aiuto dello stesso allenatore. Toljan, arrivato in estate in prestito dal Borussia Dortmund, in stagione ha raggiunto 22 presenze condite da un gol e due assist. Il terzino sa quanto sia difficile il suo ruolo nel campionato italiano. L’obiettivo per l’ex giocatore di Stoccarda, Hoffenheim e Celtic è di giocare il più possibile. Ci sarà lui sicuramente nella difesa a 4 che De Zerbi schiererà a Bergamo nel match di domenica prossima contro l’Atalanta, in una partita molto complicata per i neroverdi.