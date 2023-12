Nel video, le interviste a:

Paolo Ferrari, Presidente Consorzio Zampone e Cotechino IGP Modena

Gianluigi Ligasacchi, Direttore Consorzio Consorzio Zampone e Cotechino IGP Modena

Massimo Bottura, Chef

Davanti ad un pubblico numeroso e un’attenzione mediatica a livello nazionale, è tornata la Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP nel cuore di Modena per la 12esima edizione, lungo un week end di intrattenimento gastronomico, dalla lotteria benefica, alle degustazioni gratuite dei prodotti Dop e Igp di Modena in collaborazione con Piacere Modena. Eventi immaginati per esaltare le qualità e il gusto di un prodotto fortemente territoriale per Modena e spingere sulla sua destagionalizzazione. Una Festa che anche quest’anno sta regalando molte soddisfazioni agli organizzatori che notano passi verso un consumo destagionalizzato, grazie anche a ricette innovative come quelle presentate negli anni dai giovani chef presenti alla due giorni culinaria. Ma non potrebbe essere la nota Festa dello Zampone e Cotechino a Modena senza il Concorso “Gli chef di Domani”, rivolto agli studenti alberghieri e dell’ospitalità. Di tutte le ricette presentate, a selezionarne 10 lo chef di fama mondiale e pluripremiato Massimo Bottura.

A vincere l’ottava edizione del Concorso nazionale la 4° A dell’Istituto Brera di Como con il piatto: “Bisogna avere dentro di sé il caos, per partorire una rosa”. Per Bottura i giovani chef hanno saputo sognare attraverso i sapori per il loro piatto dolce salato. Al secondo posto la 3° A dello stesso istituto. La medaglia di bronzo è andata ai giovani chef dell’Istituto Einstein di Loreto (Ancona).