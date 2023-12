Nel video, l’intervista a Salvatore Sofia, Teatro dei Venti

Sono appena terminati gli appuntamenti del Festival “Trasparenze di Teatro Carcere”, compreso il progetto del “Teatro dei Venti” all’interno della casa circondariale di Modena. È quindi tempo di bilanci, per un “contenitore” di alto livello sociale: proprio in questi giorni sono andate in scena le ultime date di “Io sono CASSANDRA”, reading con le detenute del carcere S.Anna di Modena. I testi sono scritture originali della poetessa Azzurra D’Agostino, con la regia di Stefano Tè. “Trasparenze di Teatro Carcere” è il Festival che raggruppa gli spettacoli e le iniziative delle compagnie che aderiscono al Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna, con lo sviluppo di un tema comune tra le attività teatrali attive in 14 sezioni di 8 istituti penitenziari per adulti in tutta la regione.