Nel video, l’intervista a Paolo Barbieri, Presidente Legacoop Estense

Nonostante le preoccupazioni espresse lo scorso anno, il 2022 si è chiuso per la Legacoop Estense con risultati che hanno segnato un + 5% rispetto al 2021. Un bilancio, quello presentato questa mattina, che parla in particolare di occupabilità e di impatto climatico sulla filiera agroalimentare. Ma traccia già il profilo anche di questo 2023. Non manca l’attenzione alla nuova tecnologia, quindi all’innovazione. Nel futuro prossimo si prospetta qualche ombra. La previsione per il 2024 infatti prevede la persistenza di dinamiche che impattano negativamente sui bilanci.