Ancora incidenti sulle strade modenesi. Intorno alle 8 di questa mattina due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Toscanini e via Respighi. Una fiat Panda nell’impatto si è rivoltata su un fianco ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre una donna rimasta incastrata nel veicolo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. E a Soliera, dopo l’incidente mortale di ieri, nella notte un’altra auto si è scontrata contro un muretto sulla Strada Carpi-Ravarino, ribaltandosi in un fossato. Il conducente è stato portato in elisoccorso all’ospedale.