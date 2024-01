Renata Alberta Paceagiu, responsabile Campagna Amica

È ormai risaputo che cibi sani aumentano il livello di benessere e di salute. Gli alleati contro il gelo e l’inverno non sono solo maglioni e piumini, ma una sana alimentazione che riesca a rafforzare il sistema immunitario e dargli così uno scudo per difendersi da malanni, come raffreddore, tosse, febbre e mal di gola. Lo sa bene Coldiretti, che attraverso l’iniziativa promossa da Campagna Amica “Vitamina C…Piace” ci insegna a riconoscere nei prodotti di stagione i nostri migliori alleati. Frutta e verdura, un vero e proprio booster naturale per il nostro organismo. Rafforzare le proprie difese immunitarie a tavola è davvero possibile. Anche quando abbondano le sostanze multivitaminiche, che vanno tanto di moda oggi.