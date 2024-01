Il Modena Volley ha comunicato l’esonero di Francesco Petrella. La società emiliana e il coach si separano dopo 7 mesi, con l’approdo di Petrella sulla panchina dei gialloblù datato maggio 2023. Fatale è stata la sconfitta di giovedì scorso contro Padova in trasferta per 3-1, che ha decretato la fine dell’avventura dell’allenatore al Modena Volley. L’allenamento pomeridiano odierno sarà diretto dall’Assistant Coach Nicolò Zanni. Nel comunicato la società ringrazia Petrella: “La Presidente Giulia Gabana e tutta Modena Volley ringraziano il tecnico per la correttezza e la professionalità dimostrate. La Società augura a Francesco tutto il meglio per il prosieguo della carriera professionale”.