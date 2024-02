Nel video l’intervista ad Achille Ravaglia, Istruttore Autoscuola Cavallotti

Sono stati giorni difficili per gli automobilisti in viaggio lungo la pianura Padana e il peggio non è ancora passato: secondo le previsioni meteo solo a partire da giovedì dovrebbe sparire il rischio di incontrare banchi di nebbia lungo la via. Nel frattempo, è bene prestare attenzione e rispettare pedissequamente il codice della strada. Due le regole auree. La prima riguarda la velocità: anche se ci si trova in autostrada, se la visibilità scende al di sotto dei 100 metri non va superato il limite dei 50 chilometri orari invece dei 130 normalmente consentiti; la seconda si riferisce alla distanza

E’ poi necessario evitare sorpassi; inoltre quando un automobilista si trova di fronte a un banco di nebbia è importante non frenare all’improvviso, ma ridurre la velocità in modo graduale. Un arresto brusco del veicolo potrebbe mettere in difficoltà chi viaggia dietro di noi.

Al di là del codice della strada e dei consigli di buon senso, la Protezione Civile raccomanda, in presenza o in previsione di nebbia, di evitare di mettersi al volante o quantomeno valutare l’effettiva necessità di usare l’automobile e, se è possibile, rinunciarvi preferendo il treno.