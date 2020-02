Questa mattina, nella sede del Comando di via Formigina, c’è stato il passaggio di consegne tra l’Ing. Marisa Cesario, destinata ad assumere il Comando dei Vigili del Fuoco di Bari, e l’Ing. Cristiano Cusin, dirigente di supporto della Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Toscana, a cui è stato affidato l’incarico di Comandante “reggente” dei Vigili del Fuoco modenesi. L’Ing. Cristiano Cusin, dopo l’esperienza militare come Ufficiale di Complemento dell’Esercito, entra nei Vigili del Fuoco come Funzionario Direttivo nel 1991 ricoprendo gli incarichi di Vice Comandante prima a Rovigo e poi a Venezia. Promosso dirigente nel 2009 è stato Comandante dei Vigili del Fuoco di Ferrara, Mantova, Cremona e Rovigo.