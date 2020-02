Derubato e picchiato alle porte del centro storico. Vittima della disavventura è un cittadino di origini marocchine di 42 anni, che nella serata di ieri si era fermato in largo Garibaldi per fare una telefonata in sella alla sua bicicletta. In quel momento, altri due stranieri lo hanno raggiunto e aggredito per rubargli sia il dispositivo elettronico che il mezzo. Nel farlo uno dei due gli ha tirato un pugno in pieno volto. Il resoconto così fatto è stato riportato alla Polizia di Stato, intervenuta per bloccare i ladri fuggiaschi. Dopo l’aggressione, il 42enne ha infatti inseguito uno dei due malviventi, che è scappato lungo tutta via Emilia, fino all’altezza di Corso Duomo, dove è stato visto anche dagli agenti di polizia. La corsa è quindi proseguita a piedi anche attraverso piazza Grande ed è terminata in piazza Mazzini, dove i poliziotti sono riusciti a bloccare il ladro definitivamente. Identificato, il malvivente, un 34enne di origini tunisine irregolare e senza fissa dimora, è stato arrestato per rapina. La vittima è stata invece medicata al pronto soccorso, dove ha ricevuto una prognosi di 4 giorni. Al 42enne è stato riconsegnato il cellulare, che il ladro aveva gettato via durante la fuga, mentre risulta riuscito il furto della bicicletta: l’altro malvivente è riuscito a fuggire a bordo della stessa.