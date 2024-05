180 atleti provenienti dai comandi dei pompieri di tutta Italia hanno preso parte ai Campionati Italiani di nuoto e nuoto per salvamento dei Vigili del Fuoco cominciati ieri mattina negli impianti sportivi di Pavullo nel Frignano. Il Memorial è intitolato alla memoria di Fabio Lombini, atleta delle fiamme Rosse tragicamente scomparso in seguito ad un incidente aereo a soli 22 anni. La 32 esima edizione dei campionati di nuovo per salvamento e l’ottava dei campionati italiani riservati sempre ai vigili del fuoco hanno preso il via con una cerimonia di inaugurazione presso il Palazzetto dello Sport alla presenta delle istituzioni locali e del Comandante di Modena dell’ ing. Ermanno Andriotto. Subito dopo il memorial è entrato nel vivo con le gare individuali in vasca di 50 rana, 50 farfalla, 100 stile libero e 50 trasporto manichino con relative premiazioni da parte del Primo Dirigente dell’Ufficio Attività sportive del CNVVF Lamberto Cignitti. La manifestazione terminerà domani mattina domenica con le gare a squadre e staffette presso

la Piscina dei Vigili del Fuoco di Modena. Tre giornate all’insegna dello sport ma anche un’opportunità unica per i più piccoli di partecipare alla “Pompieropoli”, un percorso ludico che illustra in modo divertente le attività dei vigili del fuoco.