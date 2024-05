Grave incidente in via Mulini. Per cause ancora in corso di accertamento intorno alle 5 di questa mattina una Renault è uscita di strada. A bordo tre amici dai 22 ai 27 anni. Uno di loro, un giovane di appena 23 anni è rimasto gravemente ferito. Estratto dalla vettura, è stato ricoverato a Baggiovara in terapia intensiva. La sua prognosi è riservata. Solo lievi escoriazioni per gli altri due passeggeri