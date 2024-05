Nel video le interviste a:

Natascia Maesi – Presidente Nazionale Arcigay

Mila Vaccari – Rete degli Studenti Medi Emilia-Romagna

Rosso come vita, arancione come salute, giallo come luce solare, verde come natura, blu come serenità e viola come spirito e coraggio. Sette colori associati ad un concetto specifico per un’unica bandiera diventata il simbolo di una lotta, quella della comunità Lgbt che ancora oggi nel 2024 deve rivendicare i propri diritti di libertà. Oggi Modena è diventata la cornice di questa rivendicazione e la carovana arcobaleno con numerosissime bandiere colorate ha sfilato tra le strade della nostra città a ritmo di musica, colori, allegria e soprattutto slogan per dire basta alle discriminazioni.

La marcia arcobaleno dell’orgoglio Lgbt ha preso il via dal Parco Ferrari cuore dell’evento. Tanti i partecipanti presenti, fieri di affermare se stessi e i propri diritti. L’obiettivo degli organizzatori è far diventare il “Modena Pride” un appuntamento fisso e annuale per la comunità arcobaleno della città