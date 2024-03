Nel video l’intervista a Paolo Bianco, Allenatore Modena FC

I dati danno ragione al Modena.

Non esattamente le vittorie e la classifica, ma tutta una serie di dati statistici che il tecnico Paolo Bianco ha snocciolato quest’oggi nella conferenza stampa (anticipata) di Modena-Bari.

“Siamo la seconda squadra per tiri subiti verso la porta di tutto il campionato e la terza per tiri nello specchio. E siamo l’ultima per occasioni sfruttate dagli avversari”; spiega Bianco.

Mister Bianco insiste anche sulla qualità delle prestazioni del Modena nelle ultime partite, pur non confortate da risultati positivi.

Infine, una riflessione molto personale dello stesso Bianco.