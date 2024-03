Nel video, intervista a Gianluca Zucchini, difensore Ac Carpi

Le ultime due giornate hanno detto che la lotta per salire in Lega Pro si è ridotta a un duello a due: il Carpi guida a +2 sul Ravenna, mentre le altre si sono tutte staccate, e in queste ultime 5 giornate dovrà blindare il prezioso margine. Una tappa cruciale era quella di ieri ad Agliana, che i biancorossi hanno superato con lode grazie ai gol dei difensori centrali Calanca e Zucchini. Arrivato a dicembre dal Desenzano per sostituire l’infortunato Maini, Zucchini ha firmato il suo primo gol in biancorosso, dopo essere subentrato a freddo al posto di Rossini. Una rete che il centrale modenese vuole condividere con la squadra. In questo Carpi che ha il miglior attacco del girone con 57 reti è tornato a esultare anche capitan Alessandro Calanca, alla seconda firma in stagione un girone dopo Corticella che lo porta a quota 11 in 104 gare coi biancorossi.