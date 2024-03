Nel video le interviste a:

-Cristiana Zanasi, Curatrice sezione archeologia museo civico Parco di Montale

-Andrea Cardanelli, Presidente Istituto Italiano preistoria e protostoria

Il Parco archeologico della Terramara di Montale compie vent’anni e per l’occasione si veste a festa. Nuove installazioni per rievocare l’età del bronzo ed esperienze di archeologia sperimentale si riuniscono in un Festival dove non mancheranno degustazioni e iniziative per ogni categoria di pubblico. Con 315 mila euro di fondi Pnrr, il parco ha poi in progetto di rinnovare gli spazi espositivi e didattici e di divenire sempre più accessibile, in risposta alla missione di rimuovere le barriere fisiche e cognitive dai musei e nei luoghi della cultura

Le terramare sono gli abitati che si svilupparono nell’età del bronzo nella parte centrale della pianura padana e che ne costituirono un aspetto identitario. Quelle di Montale sono oggetto di studi fin dal 1700 e intorno ad esse nel 2004 è stato creato il parco archeologico, sottoforma di settore “open air” del Museo Civico di Modena.