Tutto pronto e tutto definito, finalmente, per i playoff per il 5°posto.

La Lega Volley ha diramato ieri il calendario delle partite che valgono il miglior piazzamento, dopo le semifinali dei playoff scudetto, e l’accesso alla Challenge Cup della prossima stagione. Cinque partite in un girone unico d’andata: per il Modena Volley si comincia giovedì della prossima settimana, il 4 aprile, con la trasferta a Civitanova Marche.

Quindi, domenica 7, la prima partita al “PalaPanini”: l’ennesima sfida stagionale con Cisterna. Quindi, mercoledì 10 aprile a Piacenza e sabato 13 a Verona, per poi chiudere di nuovo al “PalaPanini” mercoledì 17 aprile contro Padova. Le prime quattro del girone si qualificheranno poi per la semifinale in gara unica, il 22 aprile, e – infine – la finalissima, il 27 aprile. Da oggi sono in vendita i biglietti singoli per le due partite del Modena Volley al “PalaPanini”: l’abbonamento per l’intera stagione vale anche per i playoff. Prima, però, ci sarebbe da vincere (se possibile) il NAS Sports Tournament, in corso di svolgimento a Dubai. Sarebbe il modo migliore di avvicinarsi ai playoff.