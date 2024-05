Nel video le interviste a:

Daniele Giovanardi, Candidato Sindaco di Modena Cambia

Beatrice De Maio, Capolista Modena Cambia

Un incontro pubblico per presentare ufficialmente la lista e il programma di Modena Cambia – Contro la Guerra. Ieri sera nella sala Ascom, il candidato sindaco Daniele Giovanardi, ha spiegato le caratteristiche della sua squadra, composta da persone accomunate dalla volontà di rappresentare una vera alternativa agli attuali schieramenti di centrosinistra e di centrodestra. Il programma elettorale conta diversi punti, ma tre sono i pilastri principali: la sicurezza, la salute e l’ambiente. Sul fronte sicurezza, tema tra i più sentiti, non c’è solo l’aspetto legato alla microcriminalità, per il quale Modena Cambia propone presidi fissi nei quartieri più difficili. La consigliera e capolista Beatrice De Maio, ha rimarcato come la sicurezza debba essere declinata anche su altri aspetti, come la viabilità.