Nel video le interviste a:

Claudio Berselli, Planetario F. Martino

Ing. Enrico Artioli, Direttore Planetario F. Martino

Quale migliore modo per dare il benvenuto alla Primavera, con il suo equinozio che, d’ora in avanti, farà splendere il sole nel cielo e allungare le giornate, se non con l’inaugurazione di strumenti che, il sole, lo osservano e studiano 24 ore su 24? Al civico Planetario “Francesco Martino” sono stati presentati ufficialmente i nuovissimi orologi solari civici. Un sistema costituito da cinque quadranti, ognuno con diverse informazioni legate al tempo e ai fenomeni astronomici. Un nuovo regalo alla città, pronto per essere scoperto e ammirato da tutta la sua comunità. Non occorrono competenze particolari, basta solo un pizzico di curiosità.