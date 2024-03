Nel video intervista a Claudio Tonelli, Candidato Sindaco Modena Volta Pagina, Unione Popolare e Possibile

“Modena è una bella città, ma il mancato controllo e l’incuria la avviliscono”. Con questo messaggio Modena Volta Pagina, Unione Popolare e Possibile hanno indetto un flash mob in via Luosi, di fronte alla Cra Ramazzini. E non a caso. Per il candidato sindaco Claudio Tonelli, qui si riscontra un esempio emblematico di cattiva gestione della città, in riferimento a un cantiere che sta causando disagi anche dopo la sua chiusura.

“Le montagne russe ci piacciono al Luna Park, non in via Luosi” chiosa il cartello portato al flash mob, in riferimento al cattivo stato della strada. Per il gruppo politico in corsa per le amministrative il Comune si deve far carico di maggiori controlli sulle ditte a cui sono affidati i cantieri.