Nel video le interviste a:

– Patrizia Curti, Delegata Culturale FAI

– Licia Beggi Miani, Seg. Nazionale Accademia Scienze, Lettere e Arti

Oggi e domani anche Modena e Provincia apre le porte alle sue bellezze culturali ed artistiche, alcune delle quali generalmente non accessibili al pubblico. Le Giornate Fai sono certamente l’evento popolare più importante in Italia. In città già questa mattina lunghe file si sono formate davanti ai luoghi fissati nel programma, tra questi anche il Palazzo Coccapani che ospita l’Accademia nazionale delle scienze, lettere e arti in Corso Vittorio Emanuele II.

Il bel palazzo di origine seicentesca è oggi sede dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, antica e prestigiosa istituzione cultuale presente già dal XVII.

Tanti i motivi per cui far visita ai luoghi proposti.