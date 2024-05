Ancora una tragedia sulle strade. Una anziana di 85 anni è stata travolta e uccisa da un’automobile mentre stava attraversando la strada in via Ciro Menotti. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario del 118. L’impatto con la vettura è stato molto violento. La donna, Anna Amoroso, sarebbe stata colpita dal paraurti per poi cadere rovinosamente sull’asfalto