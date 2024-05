Nel video l’intervista a:

– Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati Corse

Motori caldi e in defibrillazione per il debutto di Motor Valley Fest, la kermesse dedicata ai propulsori arrivata alla sua sesta edizione. Una festa per gli appassionati, una manifestazione diffusa, che ha visto il suo via ufficiale nel cortile d’onore dell’Accademia Militare, con il taglio del nastro alla presenza di tutte le autorità. Come ogni anno il protocollo vuole che “il Motor Valley Fest sia una vetrina che tiene conto delle radici del nostro territorio, del patrimonio storico dei brand più famosi al mondo, e contemporaneamente anche un appuntamento che guarda al futuro della scienza, della tecnologia e delle altre dimensioni dell’urbanistica e della mobilità, con riguardo alla sostenibilità sociale ambientale dello sviluppo. “Digitalizzazione e intelligenza artificiale” il tema del convegno inaugurale che si è tenuto nel teatro Pavarotti-Freni con il gotha del settore. Alla tavola rotonda alla quale hanno preso parte i Ceo dei grandi brand della Motor Valley si è discusso anche dei nuovi scenari del settore automotive in questo momento geopolitico sempre più complesso, delle sfide da affrontare alla luce della diffusione dell’Intelligenza Artificiale e delle strategie della mobilità sostenibile. Tra i temi sviluppati dagli esperti anche le modalità per fidelizzare i talenti e come attrarre i giovani. In un domani fatto di cambiamenti e di sfide sempre più performanti la Motor Valley emiliana continua ad essere la numero uno.