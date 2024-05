Nel video le interviste a:

Tommaso Leone – Presidente Confcommercio Modena

Enrico Corsini – Presidente Piacere Modena

Alberto Caldana Presidente “Porta Aperta”

Un modo per riunire il buono e il bello che Modena ha da offrire nella giornata nazionale della Ristorazione. Va in scena sabato 18 maggio l’iniziativa “A pranzo in piazza Roma”. Alle 13 una grande tavolata riempirà la splendida cornice di fronte a Palazzo ducale, trasformandola in un ristorante a cielo aperto. Un appuntamento organizzato da Confcommercio che porterà a tavola decine di ristoratori e ancora più cittadini, in un’operazione che intende promuovere ancora di più la gastronomia locale e il turismo del territorio