Viaggiava a bordo della sua auto sicura di avere la vettura coperta da regolare assicurazione, ma quando è stata fermata dalla Polizia per un controllo di routine ha scoperto che era scaduta da quasi un anno. La donna era caduta nel tranello di una finta compagnia assicurativa alla quale aveva pagato 800 euro per il rinnovo di una copertura che non è mai avvenuta. Mentre la signora ha denunciato il fatto all’Autorità Giudiziaria, il Codacons, che ha riportato la storia, invita a prestare attenzione di stare interagendo con vere compagnie assicurative