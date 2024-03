Babbo o papà che si voglia chiamare, il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, è segnato sul calendario come promemoria per tutti quei figli che vogliono esprimere il loro affetto a parole e, perché, magari acquistando anche un piccolo seppur significativo regalo. Una tradizione che risale ai primi del Novecento, molto sentita anche da tanti modenesi a spasso per il centro a caccia dell’ispirazione per i loro papà, ma non solo: ci sono i papà bis, ovvero i nonni, ma anche uomini che incarnano la figura paterna grazie al contributo che hanno contribuito durante tutta la crescita. Ecco che cos’hanno pensato per festeggiarli.

E se, per come per tante altre ricorrenze, ci si ritrova all’ultimo a cercare il pensiero perfetto, quello “last minute”, chi l’ha detto che debba essere per forza qualcosa di materiale? Anche la più semplice dedicata può far breccia nei cuori degli amati papà.