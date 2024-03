Nel video le interviste a:

-Vittorio Cavani, Capo Delegazione FAI Modena

-Fabio Braglia, Presidente Provincia Modena

Le Giornate FAI di Primavera sono il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia. E anche in questa edizione il Fondo per l’Ambiente Italiano offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutto il Pase con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città, tra queste anche Modena e tutto il suo ricco territorio

Le visite a Modena riguarderanno Palazzo Coccapani che ospita l’Accademia nazionale delle scienze, lettere e arti e all’Aedes Muratoriana, complesso di grande valore storico e architettonico che ospita il museo Muratoriano e la Deputazione di storia patria per le Antiche province modenesi. Anche la Palazzina Ducale della Casiglia a Sassuolo aprirà le sue porte e a Pavullo nel Frignano si andrà alla scoperta del borgo di Montecuccolo, caratteristico abitato montano di origine tardo medievale. Ma in base a cosa viene effettuata di anno in anno la scelta dei luoghi da aprire al pubblico?

Sicuramente il territorio modenese tutto sta vivendo anni di grande visibilità e riscoperta in quanto a storia, cultura, arte e paesaggi. Si potrebbe dire una sorta di ‘annus mirabilis’