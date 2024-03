Giorno del funerale alla Terracielo di Carpi per Arianna Giaroli, la 13enne tragicamente colpita al volto, lo scorso giovedì, dal calcio del cavallo che stava conducendo a mano, al centro ippico “Il Vigneto” di San Martino in Rio, nella bassa reggiana. Un incidente che ha scosso profondamente la comunità. La giovane era stata trovata a terra vicino al cavallo da un’altra allieva del centro, che ha allertato subito l’istruttrice. Così sono scattati i soccorsi, ma a nulla sono valsi: Arianna è morta all’ospedale Maggiore di Parma circa 24 ore dopo l’incidente. Mentre la Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo per fare piena chiarezza su quanto accaduto, oggi la famiglia, gli amici e tutti coloro che hanno conosciuto la giovane Arianna le daranno l’ultimo saluto. I genitori hanno dato il benestare all’espianto degli organi: un gesto di grande nobiltà d’animo e di speranza, nel momento più atroce del dolore.