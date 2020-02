Uno share del 52% con oltre 10 milioni di italiani davanti ai televisori. La 70esima edizione del Festival di San Remo targata Amadeus inizia con le marce alte e supera i dati auditel del Festival 2019 condotto da Claudio Baglioni, fermo, per così dire, al 49,4%. Tra gli invitati grandi ritorni dal passato, fra cui Albano e Romina, ospiti di alto livello come Tiziano Ferro, e il chiacchieratissimo Achille Lauro. Ma cosa ne pensano i giovani modenesi? Per alcuni è una ricetta già vista tuttavia lo show dell’Ariston fa comunque parlare di sé.

Chi si è perso un’esibizione la va a recuperare sui social network e se alcuni artisti per le ultime generazioni hanno fatto il loro tempo le nuove leve come Achille Lauro sono in ascesa.