‘Perché Sanremo è Sanremo’ e tra musica, monologhi e polemiche lo show non è mancato neanche in questa 70esima edizione. Tra i siparietti di Fiorello che ha dato il via alla serata all’Ariston vestito da prete, passando per le sgargianti giacche di Amadeus, al monologo sulla bellezza di Diletta Leotta e quello sulla violenza contro le donne di Rula Jebreal, hanno fatto la loro parte anche i cantanti in gara. Noi di Tvqui abbiamo seguito e commentato con Maurizio Rizzi la prima serata della manifestazione canora più conosciuta d’Italia.

Nel video l’intervista a:

– Maurizio Rizzi,

Conduttore di TvQui