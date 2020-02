Il picco influenzale si toccherà fra due o tre settimane, un po’ in ritardo rispetto allo scorso anno. Negli ultimi sette giorni in Emilia-Romagna si sono registrati 40mila nuovi casi e oltre seimila modenesi sono costretti a letto. Per ora fortunatamente in Provincia non si registra alcun caso grave. Come sempre i consigli da seguire per evitare di ammalarsi riguardano le vaccinazioni e comportamenti da tenere nel rispetto delle altre persone.

Nel video intervista a:

– Giovanni Casaletti, Direttore Servizio Igiene Pubblica