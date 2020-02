All’interno l’intervista a Tiziano Tulissi (attaccante Modena Fc)

La sconfitta di Salò ha confermato la frenata del Modena, che con un punto in 3 gare ha rallentato la sua rincorsa a un miglior posto playoff. Per il trequartista canarino Tiziano Tulissi, protagonista di una buona gara anche in Lombardia, si tratta solo di un calo fisiologico dopo l’ottimo avvio della gestione Mignani. Con Mignani l’attaccante classe ’97 nato a Bergamo ha trovato finalmente la continuità, giocando da titolare le ultime 7 gare, in cui ha saltato solo la sfida con l’Imolese per squalifica. In stagione Tulissi ha trovato la via del gol 3 volte, coppa compresa, mai però davanti al pubblico del “Braglia”. E domenica lo scontro diretto con la Sambenedettese può essere l’occasione per eguagliare il suo record dell’anno scorso a Reggio Calabria.