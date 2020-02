PARLA GALASSINI. “DIMISSIONI? NON ERO PIU’ UNA RISORSA”

Il vice presidente gialloblù Paolo Galassini ha annunciato in mattinata le sue dimissioni dal Cda del Modena per divergenze sulle modalità operative e sugli obiettivi triennali. Il suo 10% di quote sarà assorbito da Kerakoll, come accadrà probabilmente anche per Gian Lauro Morselli