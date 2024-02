Nel video, le interviste a:

Mila Vaccari, Rete degli Studenti Medi di Modena

Caterina Bonasegla, Insegnante Liceo Muratori San Carlo

Damiano Cassanelli, Studente Istituto Barozzi

Un presidio per difendere la scuola e la partecipazione democratica, la discussione, il confronto e anche il dissenso. Il caso dello studente del Barozzi sospeso per le sue dichiarazioni rilasciate a TvQui e alla Gazzetta di Modena ha portato tante persone a manifestare al Parco Novi Sad, nell’area antistante l’istituto. In solidarietà a Damiano Cassanelli, che nel suo ruolo di rappresentante degli studenti ha detto alla stampa ciò che per loro nella scuola non andava, e a sostegno della libertà di espressione, che secondo i manifestanti è stata violata. Al Parco Novi Sad tanti studenti, docenti, universitari, sindacati, associazioni, rappresentanti di partiti politici, hanno chiesto un passo indietro da parte della dirigente scolastica. Presente anche lo stesso Damiano, che per le sue parole alla stampa rischia ora 12 giorni di sospensione e un voto in condotta che può pregiudicargli l’esame di maturità. La sua battaglia per il ritiro del provvedimento, continua.