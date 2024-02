Nel video l’intervista a Matteo Zaccarelli, Rappresentante d’Istituto Liceo Muratori-San Carlo

Sono stati individuati e denunciati tre minorenni ritenuti responsabili dell’aggressione ai danni di uno studente di 18 anni davanti al liceo Muratori-San Carlo. I fatti risalgono al 7 febbraio, quando intorno alle 8 della mattina il ragazzo era stato tirato per lo zaino e accerchiato da un gruppo di giovanissimi che aveva cercato di appropriarsi della sua sigaretta elettronica e delle sue cuffie. In quell’occasione cinque giovani, da quanto aveva dichiarato il 18enne ai nostri microfoni, avevano partecipato all’aggressione. Uno in particolare lo aveva colpito con un pugno, uno schiaffo e un calcio. Ora tre di quegli adolescenti sono stati individuati dalla Polizia di Stato; la vicenda è stata ricostruita grazie alla testimonianza della vittima, alle immagini di videosorveglianza e alle perquisizioni domiciliari. Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di identificare tre minori di 17, 16 e 15 anni, denunciati in stato di libertà per il reato di tentata rapina in concorso. Il 18enne plaude al lavoro delle forze dell’ordine, sperando che vengano presto identificati anche gli altri due partecipanti all’aggressione. Una buona notizia, in generale, per tutti gli studenti del Muratori-San Carlo e del vicino Barozzi, dice il rappresentante Matteo Zaccarelli, rappresentante d’istituto del liceo, anche se il tema della sicurezza rimane molto sentito e tutt’altro che risolto.

Il tema della sicurezza degli studenti che devono quotidianamente frequentare la stazione delle corriere e il vicino Novi Sad è stato al centro di un tavolo per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e sarà presto il fulcro di iniziative degli stessi studenti.