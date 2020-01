Nel video l’intervista a Giovanna Morini, Dirigente scolastica Liceo Classico Muratori San Carlo e a Rita Ferrari, Professoressa e referente dell’iniziativa

È stata dedicata alla storia e alla tutela dell’ambiente e della natura la “Notte nazionale del liceo classico”, l’iniziativa aperta al pubblico che si è svolta ieri sera nella sede dell’istituto Muratori San Carlo. Tanti gli studenti ma anche i modenesi che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa per assistere agli incontri e alle performance dedicate alla concezione della natura nel mondo antico e nella cultura classica. L’appuntamento arrivato alla sua sesta edizione quest’anno coinvolge 430 licei di tutta Italia con lo scopo di invitare i cittadini a scoprire quanto la civiltà classica sia ancora attuale e come gli studenti e gli insegnanti riescano in modo creativo a interpretare storie antiche ma sempre preziose.