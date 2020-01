È finalmente arrivata la neve sul Monte Cimone per la gioia di tutti gli sciatori. Era prevista ed è arrivata puntuale, ma la neve nella giornata di oggi potrebbe appoggiarsi anche in zone meno elevate, sulle colline. Come emesso dall’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in raccordo con Arpae Emilia-Romagna infatti, per tutta la giornata di oggi vige l’allerta gialla per nevicate sui rilievi fino a quote attorno a 600/700 metri, e accumuli sui 10 cm sulle zone di alta collina. Le nevicate sul Monte Cimone potrebbero continuare anche per tutta la giornata di domani. Diversa invece la situazione in pianura, dove la perturbazione non si ripeterà: da domani infatti le previsioni danno nuovamente cielo offuscato, ma senza pioggia o fenomeni atmosferici di rilievo. Le temperature però subiranno un leggero calo, con le minime che scenderanno fino allo 0. Da lunedì 20 invece potrebbe tornare a splendere il sole sul nostro territorio lasciando spazio ad una nuova settimana dominata dall’anticiclone.