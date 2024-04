Nel video l’intervista a Gen. Davide Scalabrin Comandante Accademia Militare di Modena

In una domenica mattina baciata dal sole si è svolta la 28esima edizione della kermesse podistica “Modena di Corsa Con l’Accademia Militare”. Circa 2.700 gli iscritti all’iniziativa, che si è diramata tra le strade del centro storico in un percorso di 9 chilometri. C’è chi li ha fatti di corsa, chi camminando, l’importante è stato partecipare a un’iniziativa non solo salutare, ma anche solidale. La partenza come da tradizione è stata in piazza Roma, con i cadetti dell’Accademia vestiti di verde, bianco e rosso a formare il tricolore. Il percorso si è snodato in via Farini, via Emilia e piazzale Sant’Agostino, dove la corsa si divideva tra chi voleva fare il tour dei parchi, tra Londrina e Ferrari e chi ha preferito l’iter più breve, verso via Ganaceto, ex Manifattura, Corso Vittorio, fino al passaggio nel cortile d’onore del Palazzo Ducale. Il ricavato della partecipazione, circa ottomila euro, sarà versato alla sezione di Modena dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. Un gesto d’altruismo, che salda ancora di più l’unione tra la città e l’Accademia militare