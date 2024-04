Viola il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri e si presenta alla porta di casa della compagna suonando ripetutamente il campanello. Allertati con una chiamata al 112, i Carabinieri di Sassuolo sono intervenuti nell’abitazione di Formigine, dove hanno arrestato un 25enne, già finito in manette nel marzo scorso, sempre per aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Oggi per lui il rito direttissimo.