Nel video l’intervista a Pierpaolo Bisoli – Allenatore Modena FC

Ascoli è stata un’altra tappa di avvicinamento verso la salvezza.

16° pareggio stagionale del Modena (record in B, al pari della Reggiana!) e pareggi un po’ di tutte le altre concorrenti in lizza, da una parte per i playoff e dall’altra per i playout, fatta eccezione per il Cosenza che, sbancando Reggio Emilia (0-4), ha fatto un bel balzo in avanti in direzione salvezza.

Quindi: classifica rimasta praticamente così com’era, Modena a 40 punti, con +4 sui playout (il Bari e lo Spezia a quota 36) e a -5 dai playoff ( Samp a 45 punti), ma quello che è cambiato è lo spirito, decisamente più “bisoliano”.

La sostanza, però, non è cambiata granché, perché il Modena – alla resa dei conti – non ha vinto neppure contro la terz’ultima in classifica.

Dalla partita di Ascoli, comunque sia, sembrano emersi gli indizi per due nuovi indiscutibili titolari, a partire dalla gara di sabato al “Braglia” contro l’ex Suditirol di Bisoli: uno è Riccardo Gagno, l’altro è Kleis Bozhanaj.

Bisoli non si è sbottonato.