Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 aprile, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla SS9 via Emilia immette sul Ramo Verde della Tangenziale, per chi proviene da Modena ed è diretto verso la Tangenziale.

In alternativa si consiglia di accedere al Ramo Verde utilizzando lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.